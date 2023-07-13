4成半DSE生對前路感憂慮　青協籲升學要有周詳考慮忌盲跟潮流

中學文憑試(DSE)下周三(19日)放榜，香港青年協會今日(13日)公布一項調查發現，近45%應屆考生對前路感到擔憂及迷惘。然而，在面對各行各業皆現「搶人才」現象的同時，有逾40%人卻認為這會導致競爭加大。距離放榜尚餘一周，青協建議家長應與子女一同規劃不同出路選擇、調整期望、訂立目標，以及制定應變方案。

青協上月底至本月初訪問近560名應屆中學文憑試考生，發現在升學路向方面，受訪者主要考慮家人、朋友的意見、就業前景，以及自己考獲的成績。若未能獲派心儀科目，逾60%人會考慮報讀自資副學位課程，另有近35%人會選擇報讀自資學位課程、「邊工作邊進修」或重讀。調查又發現，近60%受訪者以學士學位為升學目標，近25%人則以碩士或博士為目標，比例較去年略升。

青協「DSE 27771112」負責人許強懋表示，近年各行業發展急促，加上早前疫情令生涯規劃實體活動減少，對應屆考生的升學規劃造成影響；同時各院校的課程變得多元，在面對過於豐富的資訊及選擇，亦令不少考生感到花多眼亂、迷惘及欠缺目標方向。

此外，由去年9月至今，青協「DSE 2777 1112」共接獲超過7,400宗學生求助個案，其中大部分與選科及前路的擔憂有關。許強懋認為，考生較以往注重學歷，建議學生作升學規劃時要有周詳考慮，並仔細了解各科目的內容，確定是否適合自己才再作決定，切忌盲目跟潮流。