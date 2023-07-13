立會通過科大條例草案修訂　撤銷副校長人數限制

立法會今日（13日）三讀通過由議員陳仲尼提出的議員法案《2023年香港科技大學(修訂)條例草案》，草案廢除對大學校董會只可委任3名副校長的現行限制，並規定副校長委任人數可由大學校董會不時釐定，以增強高層管理架構，支持科大進一步發展。

教育事務委員會主席、議員梁美芬表示「家家有本難唸的經」，自己曾在大學任教30年，深知大學管理層不喜歡其他人對自己的工作指指點點，而修例並不是指點，而是履行監管公帑的職務，校董會不僅要協助大學發展，還要代替公眾監督大學的行為符合社會期望。她強調學術自由和管制並不對立，學校不是法外之地，以前有些學生以為可以為所欲為，甚至有管理層誤解自己的角色，縱容學生犯法。

她又表示「自己知自己事」，校董會最清楚學校的需要，科大是同類型大學中唯一對副校長人數作出限制的學校，而隨着規模愈來愈大，「細路長大要做大點的衣服」是可以理解的。另外，科大創校至今管制上至今沒有出過事，其委任校長需要校外校董會四分之三，門檻非常之高，因此會投下信任一票，賦予更大酌情權。