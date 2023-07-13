環署指喵坊成功覓地重置廠房　撤紙包飲品盒回收處理服務合約

全港唯一紙包盒的回收廠「Mil Mill 喵坊」，其元朗廠房用地不獲科技園公司續約，其後宣布在香港覓得合適廠房重置，亦獲科技園延租約至9月30日，又指新用地為私人土地，雖暫時未能透露位置，但新廠房面積更大。環保署早前表示，於今年第1季推出紙包飲品盒回收處理服務合約，以公開招標的形式，聘請回收承辦商於7月初起承接「綠在區區」所收集的紙包盒1年。

環保署今日(13日)表示，早前推出紙包飲品盒回收處理服務合約，是為了確保在環保園的大型現代化紙漿生產設施2025年投入運作前，本港紙包飲品盒有穩定的回收鏈；另可鼓勵市民繼續分類回收紙包飲品盒，為將來推出的紙包飲品盒的生產者責任計劃作準備。署方料最快於今年底或明年初就有關計劃向立法會提交條例草案。

該署續指，由於「Mil Mill 喵坊」已覓得合適用地，加上租約亦超越2025年，認為本港紙包飲品盒的回收鏈將可維持穩定，暫時無需政府介入，故決定取消推出紙包飲品盒回收處理服務合約，讓有關服務繼續以市場主導的模式進行，順利銜接日後以市場營運模式來推行的紙包飲品盒生產者責任計劃。

另外，就相關紙包飲品盒回收處理服務合約，當局共收到7份報價書，強調樂見市場上有多於一間以不同技術處理紙包飲品盒的公司。「綠在區區」社區回收設施的營運機構，在得到環保署同意後，可把收集到的紙包飲品盒交予市場上任何有適合技術的回收商妥善處理。