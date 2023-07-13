青衣及新田隔離設施將局部改裝　供青年團體及建造業辦培訓課程

因應新冠肺炎疫情，港府在多區建設社區隔離設施，供患者及密切接觸者隔離治療。政府今日(13日)原址善用青衣和新田社區隔離設施，並按需要作局部改裝，以便用作有利社會經濟和民生的短期用途，為期約一年。發展局將安排於月內陸續開展設施所需的補充工程。

青衣社區隔離設施方面，經所需的改裝後，將提供場地和配套設施予青年制服團體舉辦升旗及步操培訓和其他青年發展相關活動。民政及青年事務局正與青年制服團體磋商所需改裝及使用安排，有關場地和設施將開放予青年制服團體申請使用，並由該局監察使用情況。

至於新田社區隔離設施方面，經所需的改裝後，由發展局安排建造業議會舉辦培訓課程和工藝測試，包括進行「組裝合成」建築法的施工訓練，實地授予學員關於安全法例、組件吊運和安裝等知識，以支援更廣泛採用「組裝合成」建築法。借出新田社區隔離設施土地的私人業權人已同意繼續借出該地作上述用途。

自今年4月下旬起，醫管局運用河套區的中央援港應急醫院作日間放射診斷服務，邀請臨床情況合適的病人前往該醫院接受放射診斷服務。另經借出土地的私人業權人同意，上月公布將安排元朗潭尾社區隔離設施，暫時用作建造業輸入外勞的中央宿舍，並由建造業議會管理。