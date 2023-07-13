15男女暴動罪成　黃子悅等14人囚36至52個月　1人判入教導所

2019年11月有示威者發起營救理工大學的行動，警方及後在油尖旺一帶拘捕多名人士。其中學民思潮前發言人黃子悅與另外14人事後被控暴動罪，黃與其中9人承認控罪，餘下5人則於審訊後被裁定罪成。區院法官崔美霞今（13日）判處其中14人監禁36至52個月，當中黃子悅被判監37個月。餘下1名當時16歲的被告則被判處進入教導所。

眾被告包括黃子悅、翁芷茵、王汶珊3名女被告，周耀天、鍾永祥、蘇浩然、孫嘉豪、曾紹鵬、黃康瑜及甄念賢共7名男被告，他們10人均承認控罪。鍾曜禧、羅澤琛、吳仲賢、鄧建歡及李子聰5名男被告則於審訊後被裁定罪成（眾被告案發時16至45歲）。他們被控於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。

控方案情指當晚大量示威者在涉案地段參與暴動，並以雨傘、木板及鐵欄等物品築成陣地，並向執法人員投擲至少251枚汽油彈。至晚上約11時半，人員開始圍捕行動，人員及後在暴動現場附近分別拘捕該15人，他們均穿上黑色衣物、部分人戴勞工手套及防毒面具。

案件編號：DCCC 736/2020