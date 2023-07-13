都大LiPACE新學年開辦多個全日制課程　共提供530個資助學額

中學文憑試下周三(19日)放榜，都會大學李嘉誠專業進修學院(LiPACE)今日(13日)宣布，新學年將開辦16個全日制高級文憑、2個全日制文憑及應用教育文憑課程。當中有7個高級文憑課程獲納入「指定專業／界別課程資助計劃」，包括醫療護理、數碼時裝設計、土木工程學等，共530個資助學額。由即日起至7月31日，「基礎課程文憑」、「毅進文憑」學生或畢業生，以及應屆文憑試考生，經網上或即場報讀課程，均可獲豁免報名費。

因應社會需要，都大LiPACE亦開辦了「寵物護養及動物輔助治療」、「工商管理」、「犯罪學」、「心理學」、「創意文化及媒體實務」，以及「日本研究」等6個高級文憑課程。以寵物護養及動物輔助治療課程為例，該課程將特別針對教授寵物美容，以及動物輔助治療的專業知識和技能，以配合寵物相關行業的迅速發展需要。

此外，都大LiPACE亦會向「幼兒教育」、「健康及分子檢測」，以及「應用樂齡科技」等高級文憑課程的學生提供獎學金；同時高級文憑生均有機會按修讀學科獲安排到不同機構實習，或獲政府或學院資助，到海外或國內進行學術交流，擴闊視野。

升學方面，都大LiPACE亦先後與多間本地及海外專上院校簽訂協議，讓高級文憑課程畢業生，有機會申請升讀該些協議院校的相關學士學位課程，或豁免部分學分；根據去年統計，有逾60%高級文憑畢業生繼續升學。