周末熱盡雨風來　低壓區或入南海　天文台料下周天氣不穩

近日天氣持續高溫，很想開大個冷氣，直到酷熱的盡頭！不過天文台在天氣隨筆則以「熱到盡頭便打風？」為題，預料晴朗酷熱的日子會在周末期間出現變化，並指出現時位於菲律賓以東海域的低壓區，最早可能在周末進入南海東北部並逐漸發展，屆時將帶來不穩定天氣，不過該低氣壓的路徑及強度仍有待確定。

根據天文台昨日(12日)在天氣隨筆首先點出，為本港帶來陽光充沛及持續高溫的高空反氣旋會在周末期間逐漸減弱，儘管本周六及下周日(15日及16日)仍有陽光及酷熱，但高溫天氣將有利觸發對流發展，故屆時將有驟雨及有機會出現狂風雷暴。

至於低壓區方面，天文台預測現時位於菲律賓以東海域的低氣壓，會在接近周末時橫過呂宋一帶，並可能在周末至下周初進入南海東北部，同時該低氣壓在較暖的海水溫度及暖濕的西南氣流影響下逐漸發展，屆時華南沿岸天氣將漸轉不穩定，有驟雨、雷暴及狂風，天文台預料該系統若進一步接近廣東沿岸，該區風勢會增強。不過，目前有多個電腦模式預測上述低壓系統會在下周初，大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶，但對該低壓系統的移動速度及強度預測仍存在分歧，而至於路徑方面亦存在不確定性。

而綜合各電腦模式預測，若該低壓區在下周初至中期靠近珠江口並顯著增強，本港天文潮水位在下周中有機會因風暴潮而升得更高，意味着該低氣壓可能發展成熱帶氣旋，並引致本港海水上升並出現大浪。此外，適逢下周二(18日)將迎來天文大潮，根據天文台今年的香港潮汐表，當日漲潮高度介乎2.2米至2.7米，其中尖鼻咀早上9時更料達2.7米，若加上熱帶氣旋引起的風暴潮，本港低窪地區或出現水浸。