47人初選案　施德來認同「墨落無悔」聲明　旨在騎刧其他參選人

47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，今(13日)在西九龍法院(暫代高院)續審。被告之一、獲准保釋的前民協主席施德來第4日出庭自辯接受控方盤問。施提到簽署「墨落無悔」聲明包括會運用否決權，法官問他是否認同聯署人受聲明約束。施認為聲明旨在推動參選人表態，特別認同贏輸機制，逼他們在初選落敗後停止選舉工程，他直言感覺這壓力更加大。施又指，聲明用字比協調文件的意思較肯定，他承受壓力下需要簽署，並寧願沒有聲明，以免展示其立場，他又同意聲明發起人想「騎劫」參選人。

被問及如果民協有一名參選人簽聲明，另一參選人不簽，會否損害該黨形象，施承認這會令人困惑，但他和民協的何啟明並無就此討論，最終兩人均有簽署。法官問及，施、何二人是否屬冒險行事，施指當時沒特別考慮。施又供稱，在選舉論壇表明會兩次否決財案，只為了顯得進取，實情不會否決。至於是否擔心失去原有選票？施認為這屬選情評估，同時需視乎民情及對政府不滿，他相信港人理性看待財案投票。法官聞言稱若港人理性的話，施為何要用政治語言？施回應指，因應當時當刻和選舉需要而表現進取，冀在民主派獲得較大的「餅」，例如民主黨胡志偉的選票。

對於在選舉論壇提及「攬炒」，但施供稱該字詞並非戴耀廷「獨家」，不肯定他和對方的定義是否相同。施表示他對「攬炒」定義源於《基本法》條文，若民主派否決財案，時任特首林鄭月娥解散立會後辭職，立會議員失去議席，而林鄭則失去職位。法官關注施在論壇的言論或涉及共同串謀者原則的言行，法官表示目前純粹提出問題，讓控辯雙方考慮。