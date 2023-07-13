大圍行人路交通標誌牌倒塌　途人：爭一步非死即傷

大圍塌交通標誌牌險殺途人！今日(13日)下午4時許，市民寥先生(69歲)途經大圍道49號對開時，路邊一支交通標誌路牌突然倒下，幸好沒有擊中他，其他市民見狀報案，執法人員到場了解後，圍封現場以便相關部門跟進。現場所見，倒塌的交通標誌牌寫有「停車等候會被檢控而不予警告」字眼，種落地下的石屎底約9吋長，路面則以磚頭堆砌，標誌牌倒塌後連地下泥沙亦翻起。

寥先生接受東網訪問表示，他為大圍居民，當時正步行往買麵包，突然見到交通標誌牌塌下，即時「呆一呆」，僅差一步就被擊中，真係「險過剃頭」。他續稱，當時未識驚，但事後見到兩個成年人抬起該支鐵造的交通標誌牌時頗為吃力，知道其非常重，「一旦畀佢扑中頭，相信非死即傷」，今次避過一劫實屬好彩。

寥先生又謂，塌下的交通標誌牌明顯上重下輕，底座插入地下又不夠深，加上路面為有罅隙的磚，並非以前的石屎，令底部不夠穩固，相信是造成意外的主要原因。現時全港多數行人路都以磚堆砌而成，擔心其他區亦會出現相同意外，希望政府要檢查行人路上所有交通標誌牌，避免事故再次發生。