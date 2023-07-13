工聯會倡建立「灣區養老」　助港人北上頤養天年

政府推出「廣東院舍住宿照顧服務計劃」，並有意擴展計劃至其他大灣區城市。而為了解長者對在內地安享晚年的憂慮情況 ，有機構就進行了一項問卷調查，結果發現超過8成55歲以上的受訪者長者，表示願意往大灣區長期居住或安老；亦有96%贊成政府擴大購買院舍計劃，以資助港人長者在大灣區入住。惟有約7成受訪者擔心未能在內地支付所需醫療費用，亦有受訪長者憂慮院舍支援不足和交通配套未能方便親友探訪。

工聯會表示，是項調查在今年6至7月期間進行，成功收回2,004份問卷，受訪者均為55歲以上人士；結果顯示，超過8成受訪者表示願意前往大灣區城市長期居住或安老，當中以中山最受歡迎，佔23%、其次為深圳及廣州。而調查亦顯示受訪港人對在內地安老時，對醫療服務的需求及關注，當中超過九成贊成將福利可攜的社福安排以及醫療支援安排擴展至更多內地城市，工聯會康齡服務社主席潘佩璆表示，將廣東、福建計劃擴展到內地更多城市，以及擴大醫療券在內地更多城市的三甲醫院使用為民心所向，尤其是在港人較常聚居或者未來選擇聚居的城市實施已成必要之舉。

而機構早前就到廣州等地考察，指內地公營養老院收費模式有別於香港，一般旬採用分項收費，總費用上限為約2,600元人民幣，而收費和環境空間都較香港優勝；就此機構建議政府應把握與大灣區合作的機遇，完善跨境養老及醫療配置支援，例如建立「灣區養老」新標準、 擴展醫療券使用範圍，以及提供「社區保姆支援服務」等，讓港人可在內地頤養天年。