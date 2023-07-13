揸胸強吻懷孕女店長　高級督察非禮等兩罪罪成　還押7.28判刑

已婚警隊高級督察涉嫌強吻懷孕3個月的女店長再「揸」其胸，之後下跪求饒，揚言「一球唔夠畀夠兩球你呀！」。男警否認非禮及意圖妨礙司法公正兩罪，案件早前於九龍城裁判法院經開審後，裁判官梁雅忻今(13日)裁定被告兩罪均罪成。梁官指不接納被告的證供認為不盡不實，其行為確有猥褻意圖，其後的行為亦有妨礙司法公正的意圖。由於辯方表示需時準備求情，裁判官遂將案件押後至7月28日判刑，期間被告須還押。

現年34歲被告李卓賢，案發時任職警隊防止罪案科高級督察，現已停職。他被控於2021年11月23日，在美麗華廣場一期2樓一店舖內非禮X；並向X及其丈夫Y提議，給予他們一筆金錢以換取X不追究針對他的非禮案件。

女事主X早前供稱於涉案店舖任職店長，2018年認識被告，他是相熟顧客。案發當晚被告到店舖取貨，期間跟正懷孕的她一起入貨倉，期間被告曾望着她的胸部，說「你今日好勁」，問她是否「谷奶」及「隆胸」等。及後她落閘埋數，被告尾隨她到店舖角落休息室，突然拉下口罩再扯下她的口罩，然後箍頸並強吻她。被告其後三番四次錫她更伸手入她上衣「揸」她右胸一下。她再喝止，被告始停手稱「飲大咗」，並離開休息室。X於事發後致電在店舖外的丈夫叫他入內。Y進入店舖並報警，她則到休息室冷靜情緒。被告隨後進入，跪地求她「放過佢」又稱「你要幾錢，我即刻開支票，一球唔夠畀夠兩球你呀」；被告自辯時否認當時有非禮X或有非禮她的意圖，X當時是要求他幫忙，又稱他喝了酒，可能意外觸碰到X。他又指當時稱要給錢事主，只是想讓自己可離開，並因害怕會被Y襲擊才這樣說。

案件編號：KCCC 218/2022