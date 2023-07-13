本港因流感入住公院比率上升　防護中心籲市民提高警覺

衞生署衞生防護中心今日(13日)表示，根據最新監測數據顯示，本地季節性流感活躍程度過去數周有所上升，當中主要診斷為流感而入住公立醫院的比率亦有所上升，尤其是12歲以下兒童及65歲或以上人士。本港因流感入住公院的整體比率，由截至6月17日一周的0.08宗(每一萬人口計)，增加至截至上周六(8日)一周的0.21宗(每一萬人口計)。中心提醒市民應提高警覺預防流感。

中心指出，本年早前的流感季節已於5月完結，​中心一直繼續密切監察本地流感情況。衞生防護中心公共衞生化驗服務處和醫院管理局收集的呼吸道樣本中，甲型或乙型季節性流感病毒每周確診百分比，由截至6月17日一周的1.85%，上升至截至上周六一周的5.71%，惟暫未超越基線水平。過去一個月，檢測出的流感病毒主要為甲型（H3）流感。

發言人補充，上述最近季節性流感活躍程度呈現的上升趨勢，可能與夏季流感高峰將至有關。以往的監測數據顯示，流感活躍程度一般於1至3/4月到達高峰，而過往有些年份的7至8月亦有機會出現另一次流感高峰。中心會繼續密切監測本地流感情況。