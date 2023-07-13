食客投訴杯中藏曱甴　埋單斥無道歉感失望　高大廚師突衝出叉頸

荔枝角有餐廳今日(13日)下午發生廚師打食客事件。網上今日流傳一篇貼文，聲稱約在今午2時許，有食客發現一杯飲品內有曱甴，遂向店員投訴並要求道歉不果，隨即選擇埋單並面斥店家沒有道歉，殊不知一名高大的廚師突然衝出，伸手叉向該名食客頸部「回應」，在場有其他顧客即時將2人拉開，其後有人報案求助。

執法部門回覆查詢表示，今日下午2時許接獲一名姓吳(31歲)男子報案，指於青山道628號地庫一食肆因飲品問題與職員爭執，期間被一名廚房男職員以手握頸。人員到場調查後，以涉嫌普通襲擊，拘捕該名姓林(35歲)男職員。

根據貼文所指，該名捱打食客發現杯中有曱甴後直言想嘔，但店員卻對其投訴不以為意，更反唇相譏道「咁你咪嘔囉！」該客人不滿職員態度差劣，立即結帳走人，並對收銀員表示「欣賞你哋品牌先成日食，但今次好失望，估唔到一個道歉都冇。」

其後一名廚師突然從廚房衝出，發貼者形容此人「又高大又紋哂身，想摙死個客咁」，於是連同其他在場食客出手阻止，並揚言會報案，最終在眾人合力下拉開2人，該廚師才停手。其後一名疑似食肆老闆表示事件屬小誤會，希望息事寧人，不過仍難阻報案處理，發貼者直斥事件經過荒謬。