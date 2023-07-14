逼原居民平賣　攔路收錢放火燒倉賤招多多

新界區歷年的重大發展均被人質疑「官商鄉黑勾結」，惹起極大爭議，今次北部都會區亦不例外。記者向村民打聽事件時得悉，有村民直言確實存在鄉黑勾結，黑幫招數多多，如安排人自稱物業擁有人、攔路收錢、要挾平價轉讓，甚至放火燒倉恐嚇，以瓜分賠償。

東網記者連日來訪問受北都計劃影響的村民，據一名不願透露姓名的村民指，政府宣布發展北都後已出現鄉黑霸地現象，其中一種手法是有些魚塘及寮屋等無人認領，黑幫會找人認頭，自稱是該物業的擁有人，然後鄉紳便會證明該等人士是擁有人。其後，聲稱擁有人在取得收地賠償後，一干人等就會瓜分巨額賠償。

另有村民廖先生坦言，早年聽聞有地區人士因知道政府有意發展北都而擴建魚塘，亦有聽聞過有原居民為了土地利益互相投訴。另一名受影響的村民羅先生直言，已知新田外圍有人違法興建魚塘，其他事就不太清楚。村民文先生則表示，不少村落一向有僭建物，但不清楚他們是否因收地利益問題而去僭建，而其村亦暫未收到收村的通知。

另一名不願具名的女村民透露，曾聽聞村內倉庫今年初遭人縱火，據稱涉及黑幫收地。另有村民文先生指黑社會收地存在多年，如擁有田地的人不願賣地，黑幫會攔路收過路錢，強要對方賣地或平價轉讓。