東方日報A1：長者屋空置10年　官僚拒改善基層堪憐

申訴專員公署力數房屋署官僚三宗罪，共用廚廁的「公屋劏房」空置多年無人要！公署昨公布房署有關「長者住屋」及「改建一人單位」主動調查報告，發現兩者的空置期及空置率極高，一型設計「長者住屋」及「改建一人單位」約有六成房間空置，部分更空置逾10年，建議轉做過渡屋。造成上述單位空置問題，房署對「拒編率極高」、「租戶自願調遷率低」、「福利員服務偏離原意」的三宗罪責無旁貸。議員批評房署，空置是嚴重浪費公屋資源，建議擴展「客源」，放寬非長者人士入住資格。

「長者住屋」最初為單身長者公屋申請人而設，80年代推出，屬院舍式設計，部分提供24小時福利員服務，分3種類型。一型及二型住戶需共用廚廁和客廳；三型雖有獨立廁所，但需共用廚房和客廳。「改建一人單位」則是將一般公屋單位分間為兩至三個房間，住戶共用廚廁。

由於上述單位需共用公共空間，被形容為「公屋劏房」，現時房署仍會編配二型及三型「長者住屋」予輪候人士，惟「改建一人單位」及一型「長者住屋」已分別於2001年和2009年起停止編配，回收改建成一般公屋單位。

調查發現，房署為減低二型及三型「長者住屋」的空置率，會將此類單位編配予一般公屋申請者。不過，2021/22年度共有1,469人在無參加「特快公屋編配計劃」情況下，卻獲編配「長者住屋」，其中97%人因此拒絕編配，導致被扣除一次編配機會。公署今年亦接獲數宗相關投訴，申訴專員趙慧賢直言，極高拒絕編配率反映相關措施並無效率。

而至今年3月，一型「長者住屋」和「改建一人單位」分別有96%及100%的單位只有一戶租戶居住，導致無法改建單位。公署指大部分租戶均是因死亡或入住安老中心，而遷出一型「長者住屋」，並非主動調遷，反映即便房署提供誘因，亦無助吸引長者主動遷出。

雖然二型及三型的「長者住屋」仍有福利員服務，但公署認為服務已偏離原意，質疑福利員在執行大廈管理工作同時，有否足夠時間關懷長者住戶需要；而一型「長者住屋」的福利員服務亦取消，「長者住屋」實際情況與一般公屋無異。

公署建議房署應考慮停止將二型及三型的「長者住屋」單位再編配予一般公屋申請者，而議員梁文廣則認為應放寬非長者人士入住「長者住屋」，甚至考慮將長者住屋改為青年宿舍。梁又批評房署，「長者住屋」拒編率極高，申請者因而被扣減一次編配機會，屬錯配現象，情況並不理想。房屋署回覆稱會詳細審視和研究有關建議的可行性，並思考現有措施有否改善空間，使公屋資源得到更有效運用。

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