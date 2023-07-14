政Whats噏：老婆陪捱熱？　林超英：中醫理論冷氣不宜

聲稱炎夏亦唔會開冷氣嘅天文台前台長林超英，出席網台節目回覆網民留言。有網民揶揄「我最同情佢老婆，要陪佢捱熱咁多年」，亦有人話「老婆開(冷氣)唔代表佢開」質疑佢話唔開冷氣只係「捉字蝨」。林超英坦承唔會禁止太太開冷氣，畢竟男人管唔到女人。然而兩公婆瞓埋同一張床，太太多年來都無話要開冷氣就寢喎。大家都咁慳電，莫非夫妻同心救地球？

林超英話自己因環保而唔開冷氣，但太太就係由健康角度着眼。佢話太太多年前讀中醫，後來取得註冊執業中醫師資格，而喺修讀中醫過程中，佢太太發現長期身處一個開冷氣嘅環境，乾燥兼且唔自然嘅溫度對身體唔好，尤其不利呼吸系統，林超英認為呢個觀點合乎科學。佢又提到使用分體冷氣機嘅房間，空氣缺乏流通，好容易會吸返自己呼出嘅空氣，結果房間愈來愈多二氧化碳，會導致生理反應遲鈍，對腦袋都唔係咁好。

之不過，枕邊人怕熱又點算呢？林超英建議，不妨叫對方睇吓中醫理論。佢話年紀開始大，血氣運行得唔好，尤其是女士嘅「膝頭哥」吹冷氣係咁涼住，對膝關節唔係咁好。佢強調健康嘅人只要打開窗、開風扇，基本上可以唔使開冷氣。