議員轟推行垃圾徵費時間過長　謝展寰：延遲推行屬艱難決定

垃圾徵費延至明年4月1日推行。立法會環境事務委員會今日(14日)召開會議，會上有多名議員不滿當局籌備推行政策的時間過長，並延遲推行計劃。環境及生態局長謝展寰在會上則形容延遲推行是艱難決定，指自己最近才收到清潔業界的來信反映，並解釋當局希望政策能夠帶來最好成效，故經過深入考慮後，決定推遲實施，惟他強調，會爭取在今年10月立法會復會後完成刊憲，有關的實施限期將不再延遲。

當局提出，計劃實施初期，將於在公屋、三無大廈及鄉郊村屋派發指定垃圾袋，並於首6個月設立適應期，對違規市民作出警告。適應期過後，將針對高風險的非法棄置黑點進行打擊。

議員陳紹雄關注，立法會剛通過調高「亂抛垃圾」的定額罰款至3,000港元，惟「無用指定垃圾袋棄置垃圾」的定額罰款則為1,500港元，會否出現執法尷尬。他又指，適應期內僅對違法者進行口頭警告，適應期結束後亦只作針對性的執法，質疑是否對計劃的實施和執行沒有信心。另一名議員陳月明則指出，鄉郊非法傾倒垃圾的情況已持續多年，關注未來當局將如何監管和打擊。

謝展寰回覆指，若市民在街上亂倒垃圾，無論是否使用指定塑料袋，都將被視為亂扔垃圾，並處以3,000港元的定額罰款，故認為目前的執法界線清晰。環境保護署署長徐浩光亦承認，在三無大廈執法存有困難，今後將會利用「綠展隊」及「關愛隊」，以加強巡查和執法。

至於有關鄉郊非法傾倒垃圾問題，徐浩光指出，當局的確留意到相關問題，認為在高風險地點安裝閉路電視和展示板，可加強監控和阻嚇力，並強調計劃實施初期免費派發指定垃圾袋，有助鼓勵市民適應。