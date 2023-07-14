房署研「智築目」監察地盤施工　冀助工程人員預視安全問題

房屋署專責建造本港公營房屋，為方便管理建造工程及將公營房屋發展項目數碼化，房屋署自主研發了資訊管理及分析平台「智築目」。房屋署副署長(發展及建築)梁健文今日(14日)介紹「智築目」表示，房署全港有逾200個項目正在規劃設計或施工中，為減省人手應用，此平台將一般工地的紙本二維地圖，轉變為三維地圖，讓工程人員在辦公室實時監察工地情況，提升工地安全。目前研發「智築目」已花費約200多萬港元，相信未來可擴展至全港公營房屋發展項目使用，形容是「物有所值」。

目前全港約有60至70個房署項目地盤正在進行工程，面對建造業人手短缺和工程量激增，透過「智築目」可有助解決上述問題。房屋署於去年10月，正式以業旺路公營房屋發展項目融入「智築目」作為試行項目，梁健文認為，「智築目」幫助項目工程人員預視安全問題，及早處理；令建築過程掌握更好。

梁又指，「智築目」需要承建商將智慧工地資料輸入平台，故由去年10月起，房署會在所有項目的標書上列明承建商需設立智慧工地系統並提交指定數據，以便融合「智築目」。梁又稱，下階段將會在東涌99區項目及安達臣道兩個項目上應用「智築目」，並陸續擴展至全港房署項目；若業界或其他政府部門有興趣，亦會積極分享此新平台。