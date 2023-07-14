搗跨境洗黑錢集團拘6人　涉款逾1億元包括大專生骨幹成員

為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」以打擊有組織犯罪活動，執法人員於昨日（13日）展開執法行動，成功瓦解一個跨境洗黑錢集團，涉案金額超過1億港元。行動中，人員在全港多地以干犯串謀「洗黑錢」及「欺詐」罪拘捕5男1女(22至36歲)，當中包括一名主腦、兩名骨幹成員、兩名「車手」及一名錶行職員。據悉，其中一名骨幹成員為一名大專生，負責購買虛擬貨幣，而涉案的錶行職員涉嫌接贓。人員搜查犯罪集團租用的兩個共享辦公室寫字樓、多架車輛、起回多件金器、名錶、多張內地扣賬卡及大量現金。

執法部門指，在今年4月底收到情報指，該犯罪集團利用內地銀行發出的扣賬卡，以收取內地騙案的犯罪得益，然後利用扣賬卡在香港商戶購買貴重物品，例如手錶及金器，然後立即轉售，進行初步清洗黑錢。集團利用清洗得來的現金，購買虛擬貨幣，然後匯去海外的電子錢包，作為最後清洗的行為。該犯案集團在工作日運作，因貪圖金融機構在工作日可進行即時的轉數及清算，爭分奪秒在內地執法部門凍結可疑戶口前犯案。調查相信，犯罪集團每日清洗逾百萬港元，由運作至今已清洗逾1億港元。

犯案集團分工非常仔細，利用多層架構以增加執法人員追查的難度。主腦以通訊器材及程式，操控兩名骨幹成員，控制招募下線進行購物，同時有人負責接贓物、轉售贓物及購買虛擬貨幣。執法人員指出，犯罪集團為隱藏行蹤，選用保安相對鬆懈的共享辦公室。執法部門與多個部門及內地執法機構協助展開調查，據悉，涉案的內地扣帳卡有數十張，涉及多間內地銀行，而虛擬貨幣戶口約1至2個。