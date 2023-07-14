裝修噪音管制修例　轟環保署不切實際　工會促盡快諮詢業界

環境保護署今年2月建議修訂《噪音管制條例》，以管制住宅裝修噪音，做法引起多個工會、業界，以及立法會議員的不滿和憂慮。其中有工會進行調查發現，逾80%業界反對環保署是次條例修訂，認為修例諮詢期宣傳不足、有關建議不合理、增加工程成本，以及「寧靜裝修設備」未達預期目標。工會建議環保署應該盡快諮詢業界，並按實際情況，重新考慮有關立法事宜。

工會今年5月至6月期間，就建議修訂向業界進行問卷調查，成功收到近1,200份有效問卷。調查發現，逾80%受訪者表示反對環保署是次修訂，其中有33%人者表示不了解是次環保署的建議修訂內容；另有近85%受訪者認為，呈報使用撞擊式破碎機時，須要繳付500港元作行政費不合理。

根據環保署建議，如未有申報，只可於周六、日或公眾假期外的上午11時至下午2時，使用衝擊式油壓電鑽；而使用10公斤或以下的撞擊式破碎機，亦只允許在首2月內的連續5個工作日使用，其後需再呈報。調查發現，有逾80%人認為時間正處於午餐時段，有關安排將影響工作進度；另有近80%受訪者更認為，3個月內只有7天可使用撞擊式工具進行開槽、鑽孔、拆除牆身是不足夠，將延長工程時間，令客戶裝修成本增加，也容易導致與客戶出現不必要的紛爭。

此外，環保署建議中，同時鼓勵業界展開工序時，使用「寧靜裝修設備」，即非撞擊式設備等。惟調查中，工會發現目前適合各種工序的「寧靜裝修設備」供應商有限，導致

購入成本十分高昂，部份設備可高達4萬及7.1萬港元。至於6個大類的「寧靜裝修設備」與傳統工具相比，部份減少的噪音只有10分貝，其他則沒有減少，以致有更多噪音。