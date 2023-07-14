Zeek送貨平台員工追薪勝訴　最高或可獲賠11萬

本地物流平台「Zeek斑馬到家」被指拖欠員工工資，勞資審裁處今年5月終裁定平台與配送員實屬僱傭關係。服務業總工會自由工作者分會表示，期間共接獲約300名員工求助，已代其向勞工處申請破產欠薪保障基金，索賠總額超過1,300萬港元，部分員工預計將獲得高達11萬港元的賠償。

議員郭偉強表示，今次裁決對平台行業有警示作用，提醒僱主需正視與外送員的僱傭關係，切勿再以自僱為藉口，剝削其應有的權益，包括工傷、假期和退休等保障。不過他指出，面對「拖糧」等情況，自僱人士並沒有任何保障，他們只能盼望僱主「找數」，若僱主不願意支付薪金，追討過程將比一般僱員漫長，故呼籲平台行業的員工應盡量保留工作記錄，以便將來發生勞資糾紛時，追討僱主薪金之用。

另一名議員陸頌雄則表示，一直有與勞工及福利局局長孫玉菡商討物流平台員工權益，但當局一直未有積極處理。他希望透過今次案例，能夠敦促政府盡快修訂《僱傭條例》以及《僱傭補償條例》，以便釐清平台行業的僱傭關係，以及盡快對平台公司的營運作出監管，完善相關政策，杜絕「假自僱」。