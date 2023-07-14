按揭政策阻礙社會向上階梯　議員促放寬保證期至60年減樓齡

政府興建大量公營房屋，有議員指出維持現有按揭政策只會令情況不斷惡化，鎖死公屋及二手居屋流轉，向上階梯斷裂，還要永無止境地投放大量公帑覓地建屋。立法會G19成員今日(14日)召開記者會，倡議放寬二手居屋按揭保證期至「60年減樓齡」。

議員周文港表示自己經歷過由公屋轉至居屋，再換到私樓的全過程，因此非常明白現行房屋政策限制了向上流動。他指本港有接近9成(31.3萬)的居屋單位樓齡達20年以上，超過31年的更佔4成。由於政府有「30年減樓齡」的按揭保證期，致使基層買家，特別是青年無法承擔高昂的首期和月供，無法向上流動，導致一系列不良循環。他指出公屋居民「出唔到嚟」，輪候公屋的市民又要苦等良久，進一步，政府要不停增撥資源建屋。

500萬樓價、9成按揭、3%利率為基準，若樓齡為20年，則只能獲批10年的按揭，每月供款額飆升至4萬餘元，遠遠高於按揭30年，每月2萬餘元的數額。有見及此，周促請政府將30年減樓齡放寬至60年，新居屋按揭期亦由25年延長至30年，如此能大大降低買家每月供款額，令「上車」有望。若公屋「綠表」持有人能購買居屋，則能騰出更多公屋單位，令基層人士更快「上樓」。周推算，若11.7 萬個「白居二」申請人、或者每次新居屋申請者當中的大約2成都獲得「60年減樓龄」的按揭保證期的話，至少2.34萬個相關公屋單位將獲得釋放。

金融界議員陳振英表示活化二手居屋市場後，能減輕政府每年不斷興建公營房屋的成本和壓力，亦增加了印花稅稅收，可謂是「本小利大」。他稱銀行界表示了支持的態度，可以促進按揭業務增長，只要政府願意延長擔保期，銀行完全願意配合。雖然有過去金融危機期間，政府要對無力供款的單位進行回購，而增加支出，但陳振英表明本港未償還按揭貸款的拖欠比率極低，僅有萬分之47，而如今經濟波動幅度小，本港樓價今日整固期，相信延長政府擔保期對公共財政造成的影響極低，促請政府採納建議，創造最大的社會效益。