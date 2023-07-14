搗清洗4600萬元黑錢集團拘18人　包括同一家庭6名成員

執法部門於昨日（13日）展開「岑嶺」行動，以涉嫌「串謀洗黑錢」罪拘捕11男7女共18人(23至61歲)，當中6人為同一家庭成員，他們透過大量的櫃員機提款、及交易虛擬貨幣，清洗約4,600萬港元黑錢。

執法人員表示，由2022年12至今年2月，有海外的詐騙犯罪得益流入本地銀行戶口，經調查後發現有54宗本地及海外詐騙得益流入了114個本地銀行戶，包括電話詐騙、投資騙案、網上情緣騙案、電郵騙案，案中損失7,300萬港元，及後鎖定一個本地洗黑錢集團。該集團的骨幹成員招攬家人及朋友開設大量個人銀行戶口，並透過該些戶口收取犯罪得益，然後不斷地利用該些戶口互相過數清洗黑錢，其後到銀行自動櫃員機將犯罪得益以現金方式提取，部分現金則購買虛擬貨幣，並不斷買入及賣出以掩飾資金來源。

昨日人員搜查犯罪集團成員的多個地點，包括尖沙咀兩間虛擬貨幣公司，檢獲380萬港元現金，超過120張銀行卡，多部手機及電腦，疑犯仍被扣查，不排除有更多人被捕。18名疑犯中，7人為集團骨幹，犯罪得益會首先流入骨幹成員戶口，及後再分流到其他成員戶口。