施虐童樂居4幼兒　51歲女職員罪成囚1年

東網早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」，有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。事件至今共34名女職員遭起訴，其中一名被告被指在院舍襲擊4名幼兒，被控4項虐兒罪。該被告否認控罪，案件早前於九龍城裁判法院經審訊後，被告被裁定4罪罪成。裁判官余俊翔今（14日）判處被告監禁1年。余官批評被告的行為說穿了就是體罰，要令事主記住其要求。官指被告稱其行為要防止出現危險，實際上令事主更危險，其粗魯行為亦罔顧幼童福祉，必須判處阻嚇性判刑。

51歲的被告陳綺雯被裁定4罪罪成。4名事主分別為兩歲男童B、兩歲女童V、3歲男童F，以及一名不知名兒童。控罪指被告於2021年12月11日至21日，在旺角砵蘭街香港保護兒童協會內，身為年滿16歲而對涉案事主有管養及照顧責任的人，故意襲擊、虐待或忽略4名事主。另外，本案被告亦有其他控罪將於12月5日在區院處理。辯方在判刑後表明會就定罪上訴，並申請被告保釋但遭裁判官拒絕。

辯方求情強調被告犯案動機並非惡劣，她明白其行為粗魯且欠事主一聲道歉，但其只是為避免事主作危險行為。裁判官指被告在該處工作超過20年，不可能不清楚情況，雖然事主並無實際受傷，但必然受到相當程度苦楚。裁判官指居於童樂居的孩童因過別情況無法與父母同住，被告行為卻令他們雪上加霜，且嚴重影響公眾對政府社福機構信心，增加案情嚴重性。裁判官又指若非有居於童樂居附近居民發現事件，該些孩童不知何時可逃出生天；案情指被告在案發時間，曾拍打涉案幼童頭部使其失平衡，有部分事主曾跌倒。被告亦曾在事主如廁時，快速拉扯其手臂致其大哭等。

案件編號：KCCC 422/2022