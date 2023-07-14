環保署公布泳灘等級　釣魚灣麗都灣等7泳灘水質欠佳

踏入夏季最啱去享受陽光與海灘，不過都要注意水質。環保署今日(14日)公布40個泳灘的最新等級評定結果，其中共有7個泳灘水質被評為三級欠佳，包括釣魚灣、麗都灣、近水灣、馬灣東灣、更生灣、汀九灣及海美灣。而比較上周公布的泳灘等級，舊咖啡灣泳灘、愉景灣、貝澳泳灘、淺水灣泳灘、銀線灣泳灘和龜背灣泳灘的等級由二級升為一級。

二級泳灘有14個，包括大浪灣泳灘、黃金泳灘、蝴蝶灣泳灘、加多利灣泳灘、新咖啡灣泳灘、下長沙泳灘、青山灣泳灘、中灣泳灘、清水灣第一灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀礦灣泳灘、赤柱正灘泳灘、深水灣泳灘及三星灣泳灘。而一級泳灘包括舊咖啡灣泳灘、淺水灣泳灘、石澳泳灘等共19個。

環保署根據海水中的大腸桿菌水平，將泳灘水質評定為四個等級，包括良好（一級）、一般（二級）、欠佳（三級）及極差（四級）。泳灘等級是根據最近5次水樣本中大腸桿菌的幾何平均數而計算。發言人提醒市民，雖然泳灘的等級反映泳灘於一般情況下的水質，但泳灘的水質在大雨期間及過後或會暫時受到影響，泳客應該避免在風暴或大雨後三天內前往泳灘游泳。