衝擊立會案王宗堯供稱僅為記者提供充電器　不同意激進表達訴求

2019年7月1日大批示威者衝擊立法會，立法會大樓內外滿目瘡痍，多人被捕，包括在泛民初選案中表明認罪而正被還押的民主派人士劉頴匡、藝人王宗堯、前香港大學學生會會長孫曉嵐等共13人。他們被控參與暴動等罪，7人早前已認罪，包括劉頴匡和孫曉嵐。王宗堯等6人則否認暴動罪，案件今（14日）在西九龍法院（暫代區院）續審。王宗堯出庭作供，憶述案發當晚參與獲發不反對通知書的遊行後，經友人收到金鐘採訪記者求助訊息，得知有人希望取得充電器，遂驅車過海前往五金店購買。片段顯示，王宗堯當晚將2個插座式充電器交予1名身穿反光衣、身前配戴證件的男子後隨即轉身離開。王宗堯指，不知立法會有紅色警示，到埗後將物品交予記者便離開，當時在立法會逗留不足5分鐘，在議事廳更停留不足27秒。王又指，雖然他不同意政府修訂逃犯條例，但亦不同意用激進手段表達訴求。

王宗堯供稱，當日「以一個普通市民身份」參與獲發不反對通知書的遊行，當晚7時抵達終點中環遮打花園後，與同行友人折返金鐘觀察，走到中信大廈外迴旋處。期間，他收到同行演員或自己從有份參與拍攝的記者群組中，收到希望取得充電器的求助訊息。王一行人折返銅鑼灣住所，驅車前往一間葵涌五金舖，購買記者所需的充電器。

辯方亦呈上王宗堯當日往返過海隧道的繳費證明。王曾與當時的女友互傳訊息，曾拍攝有關充電器的照片予女友。王憶述當時返回金鐘後，原打算將充電器交予記着，期間到留意新聞直播，得悉有示威者進入立法會。因情況混亂，王認為未必能即時聯絡相關記者將充電器交予其手中，故到友人位於的銅鑼灣花店稍事休息。

王宗堯及後將友人送返石塘咀住處後，再次收到記者訊息希望取得充電器。他指當時並不知悉立法會秘書處已發出紅色警示，認為情況已復歸平靜，立法會內大部分人多為記者，遂決定前往金鐘。

庭上播放現場片段顯示，身穿黑衣的王宗堯將手中2個插座式充電器，交予一名身穿反光衣、身前配戴證件的男子，交談數句後隨即轉身離開，期間拒絕受訪。王供稱，當日前往立法會大樓目的是將充電器交予記者，前後在大樓內逗留不超過5分鐘，議事廳內更只逗留不超過27秒。

案中其餘7人早前已承認暴動罪，包括羅樂生（22歲）、畢慧芬（27歲）、孫曉嵐（27歲）、潘浩超（34歲）、沈鏡樂（26歲）、劉頴匡（29歲）及范俊文（31歲）。他們另被控違反條例進入或逗留在會議廳範圍，只有畢慧芬承認此罪，其餘6人的該罪均獲存檔法庭。法庭暫定7月28日處理求情及判刑。此7人等候判刑期間，沈鏡樂獲准保釋，劉頴匡在本案中雖獲准保釋，但他因初選案而繼續還押；其餘5人亦須還押。潘浩超另涉刑毀及非法集結罪，准存檔法庭。

案件編號：DCCC 606-610,1069/2020,DCCC 259/2021