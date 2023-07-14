西貢水域再現鯨蹤　船東招客出海觀賞　網民憂影響鯨魚作息

西貢昨日(13日)罕現鯨蹤！有駕船出海的市民於牛尾海及糧船灣海面，發現鯨魚疑似張合其巨型嘴巴漂浮在水面，專家推測為布氏鯨(Bryde's whale)，有市民今日(14日)再在西貢南風灣對出海面再次目睹鯨魚浮出水面。鯨蹤消息引起社會關注，更有疑似私人遊艇的船主，以「出海看鯨魚」為賣點做生意，在社交平台以500港元一位的價格招徠客人。不過有市民就擔心會影響鯨魚作息，盼船東可以「放生」。

鯨魚在本港海域引起各方關注，至今早，有不少執法部門及漁護署的船隻於鯨魚出沒的糧船灣水域一帶巡邏，並以無人機發出中英文廣播，呼籲市民注意水上安全。鯨魚出沒的消息一出，有船東昨晚就立即在Facebook群組招客，「明天(即今日)岀海看鯨魚五百蚊位，有興趣PM(留言)」，最後更強調機會「可遇不可求」。貼文一出後，亦有不少網民留言了解，「睇唔到又收幾多」、「到時驚睇唔到喎」、「我想報名」。

不過，大多網民就擔心船東招客出海賞鯨，會影響鯨魚作息，「可否給鯨魚一點安寧，不要騷擾牠，牠也沒有打擾你，你在家裏休息也不想人家帶大隊參觀你家啦，請易地而處為對方想想！！到時出海發生意外你哋又怪鯨魚，到時又可能給牠一個極刑，何必呢！放生人哋等於放生自己！」亦有網民指出，「香港海域咁難得有呢啲稀有嘅海洋動物出現，

點解要一窩蜂咁樣出海去觀賞？仲可能會係近距離睇，咁樣可能會傷害到佢哋，希望大家識得互相尊重，有自己嘅生存空間。」

而在昨日發布鯨蹤消息的白沙灣遊艇會，今午亦在Facebook專頁發放新聞稿指出，布氏鯨與任何野生動物一樣，所有船隻都應與牠們保持距雞，以避免打擾牠們而令牠們帶來潛在的壓力。會方又指，被發現的鯨魚是相信是布氏鯨及其品種「艾氏鯨」或「角島鯨」的分類，鯨魚被發現時位於海岸的淺帶區，水深只有18米。張開的嘴展示了鬚鯨典型的捕食行為，亦可能代表這種哺乳類動物感到困惑。