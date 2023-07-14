95%輸入護理員需繳勞務費來港　組織籲設勞資雙方配對平台

政府今年6月透過「院舍輸入護理員特別計劃」提高輸入勞工名額，由現時約有4,000個增至7,000個。不過，明愛荔枝角職工中心今日(14日)公布的一項調查發現，95%受訪外勞護理員需向國內勞務公司繳交高於一個月薪金的「勞務費」，才能到香港院舍工作。中心建議政府提供招聘平台讓外勞與僱主直接配對，減少依賴勞務公司的單一渠道。

中心今年5月至6月期間，成功訪問103名通過勞工處「補充勞工計劃」，在港安老院舍工作的外勞護理員。調查發現，95%受訪外勞護理員經國內的勞務公司轉介時，需繳交「勞務費」才能到香港的院舍工作，其中位數為1.8萬港元，高於按規定應獲得的一個月薪金，因而調查另發現，有近90%受訪者需要借貸，方能繳付有關費用。

此外，調查又發現，外勞護理員不能輕易轉職，72.8%受訪者表示沒有途徑得知津貼院舍職位空缺；62.1%人更擔心轉職會被勞務公司納入「黑名單」，喪失日後在港工作的機會；36.9%人則擔心需要重新繳交勞務費用。

在港工作已逾10年的外勞護理員梁女士說，首次來港的勞務年費為1.1萬人民幣，但得知現時香港津院招聘外勞護理員計劃已收到一些內地勞務公司的微訊宣傳，如想到職津院做護理員，需支付3萬多人民幣的勞務費，以及1,000港元報名費。由於勞務費過高，故她早已放棄轉職念頭。

另一名外勞護理員伍女士則表示，過往每年要支付5,000多元人民幣的勞務年費，惟過往7年實際領取的月薪卻只有7,500港元，遠低於合約規定的行業入息中位數薪酬，直至其任職的院舍於兩年前易手，薪金才得到1.415萬港元的法定工資水平，但勞務費卻不變。

中心社工梁潔卿表示，外勞在欠缺工作選擇及人在異鄉的膽怯心理下，不敢貿然舉報中介或院舍有關濫收費用的情況，「敢怒不敢言」，故建議港府及相關部門應在輸入外勞的政策上，擔當更積極的角色，包括提高勞務公司收費的透明度，避免勞務費用出現「海鮮價」等惡劣情況；又建議政府提供招聘平台讓外勞與僱主直接配對，減少依賴勞務公司的單一渠道。