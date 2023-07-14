地球之友促政府盡快落實都市固體廢物收費　解決廢物問題

廚餘、固體廢物的棄置量愈來愈大，本港垃圾處理問題已刻不容緩。香港地球之友今(14日)表示，希望政府盡快落實都市固體廢物收費，以解決困擾香港已久的廢物問題。若推遲實施計劃，政府必須加強前期準備工作及強化配套措施，確保計劃不會再次被推遲。

都市固體廢物收費成功實施後，市民對回收的需求將會大增，政府必須建設充足的基礎配套設施，以鼓勵市民做好乾淨回收和分類。同時，政府應提供經濟支援，協助回收產業升級轉型，推動循環經濟，促進回收業的可持續發展。香港每日棄置於堆填區的都市固體廢物中，超過3成為廚餘，而家居廚餘佔整體棄置量約7成。政府應加快擴展家居廚餘收集先導計劃，並在全港18區設置廚餘中途收集站，鼓勵市民把廚餘源頭分類及收集，同時提高有機廢物處理能力。

鑑於計劃的複雜性，政府應該投放更多資源宣傳和公眾教育，加深市民對計劃的了解。同時，政府應與業主立案法團、物業管理公司、清潔承辦商等不同持份者保持良好溝通，確保計劃順利推行。 都市固體廢物收費實施後，地球之友預計，非法棄置垃圾問題將會更為嚴重。故此，政府不僅應利用科技監察違規黑點，還可參考台灣和南韓的獎金舉報制度，鼓勵全民監察，嚴懲違法人士。

香港早於2005年提及都市固體廢物收費，首爾和台北等鄰近城市亦確切證明都市固體廢物收費對推動減廢有顯著成效，而且近年各種公眾諮詢及調查均顯示，香港市民已經就都市固體廢物收費計劃作好準備。政府必須加快落實都市固體廢物收費，從源頭減廢，令資源得以循環再用。