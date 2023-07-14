理大向城規會申放寬高度　擬擴建翻新工業中心　2029年完工

進行學術研究需要有教學設備的配合。香港理工大學近日向城市規劃委員會提交申請，希望放寬九龍紅磡香港理工大學主校園，工業中心U座及W座的建築物高度限制，以擴建及翻新至樓高10層，成為含研究設施、研究及教學實驗室及配套設施的創新中心。理大又表示，擴建及翻新工程將分為數個階段，以減少工程對大學日常運作的影響，預計擬議擴建及翻新將在2029年完成。

根據文件所示，擬議擴建工程的申請範圍包括何耀光樓、工業中心、匯信樓及部分何耀光郭佩珍伉儷廣場平台，地盤面積約為5,568平方米。而工業中心的擬議擴建及翻新，包括於U座增設額外兩層用作教學用途及擴展樓宇支柱，并於W座增設額外3層用作教學用途，及一層以容納天台機電設備。

理大表示，擴建工程可令大學的發展更上一層樓，目標成為國際上舉足輕重的研究型學府；而擬議工程能滿足大學發展需要及培育創科人才的宏願；又稱若工業中心高度限制不獲放寬，重建該建築物將不能容納額外的實驗室設施，加上重建計劃需拆除工業中心內現有完善的實驗室設施及中斷該設施的日常運作，過程可長達5年。