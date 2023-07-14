入境處拘17名黑工及僱主　包括2名越南假難民

入境事務處於本月10日起一連4日在全港各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，共拘捕13名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。據了解，其中2人為越南假難民，一名25歲男子在油塘菜檔做雜工，另一名45歲女子在筲箕灣魚檔做雜工。

行動中，入境處特遣隊人員搜查27個目標地點，包括魚檔、工業大廈、裝修中單位、回收場、餐廳、零售店舖、貨倉及菜檔，共拘捕13名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為5男8女，年齡介乎23至58歲，當中1男1女持行街紙。入境處發言人警告，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。

另外，1男兩女亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為3男1女，年齡介乎58至63歲。根據現行法例，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。發言人重申，法例規定僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬港元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬港元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。