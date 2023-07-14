涉持行街紙及偽造身份證　越南籍非法勞工判囚20月

入境事務處今日(14日)表示，一名越南籍非法勞工被控受遣送離境令或遞解離境令規限下，接受僱傭工作，案件周三(12日)於沙田裁判法院開庭審訊。被告承認控罪，同時她亦被控一項行使偽造香港身份證，所有刑期同期執行，合共被判監禁20個月。

調查人員於周一(10日)進行的「曙光行動」中，在筲箕灣一間魚檔內拘捕一名越南籍女子，年齡為45歲。被捕時，她正在從事雜務工作。在檢查身分證明文件期間，她出示了由入境處簽發不允許僱傭工作的擔保書(俗稱「行街紙」)，及後的調查亦發現她為免遣返聲請人士，並涉嫌行使懷疑偽造身份證。一名涉嫌聘用該名非法勞工的僱主亦被拘捕，有關案件仍在調查中。

入境處發言人警告，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。根據現行法例，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。