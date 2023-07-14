兩男女網上交友墮投資騙局　合共損失逾300萬人民幣

澳門再有投資騙局發生，當地有一男一女的居民在網友游說下投資虛擬貨幣，投資初期帳戶顯示賺錢，但提現時被諸多阻撓。騙徒以不同理由一拖再拖，兩名事主始終無法取款懷疑被騙，向執法部門報案，報稱損失逾300萬元人民幣(下同，約333.5萬港元)。案件尚待調查。

首宗案件為30多歲女事主，她今年4月1日上網認識一名「男網友」，對話期間對方稱投資虛擬貨幣可賺快錢。事主未疑有詐，4月25日至6月27日期間，先後多次向對方指定帳戶轉帳合共143萬元人民幣(約159萬港元)用作投資。直至本月1日，事主打算提現時，對方以納稅為由，要求事主再存款53萬元人民幣(約59萬港元)，事主照做但仍未能取款。再次查詢時，騙徒又指事主銀行帳戶涉嫌「清洗黑錢」被凍結，需支付24萬元人民幣(約26.6萬港元)保證金才可提現，事主存款後仍被對方拖延，懷疑被騙遂報案求助。

另一案件為30多歲男事主，他早前透過通訊軟件認識兩名女子，並在對方指示下下載幣安軟件及兩個投資虛擬貨幣的應用程式，隨後合共在兩個平台充值100萬澳門元作投資，經操作後成功賺錢，但提現時被一直拖延。事主因無法提款報案求助，案件尚待進一步調查。