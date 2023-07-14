運輸局辦海運航空業實習交流會　鼓勵大專及中學生投身相關行業

運輸及物流局今日(14日)舉辦海運和航空業實習計劃「乘風啟航」海上之旅暨交流會，向大專院校和中學學生介紹優化後的實習計劃內容和香港的海事設施，並鼓勵他們畢業後投身相關行業。計劃自2014年推出至今，已有超過3,600名學生在香港不同海運和航空業公司實習。在政府、業界和院校三方合作下，「海運及空運人才培訓基金」就參與公司向每名實習生支付的每月酬金，提供75%或7,000元(以較低者為準)資助，資助期每年上限為3個月。

實習計劃過去透過海運及航空業界公司為指定本地大專院校學士學位或副學位課程的全日制非準畢業學生提供實習職位。計劃優化後，海運業的實習職位現已全年接受申請，而兩個行業實習職位的申請資格亦已放寬涵蓋符合以下任何一種資格，並可在香港合法受僱之香港居民，包括於本地院校修讀任何學士學位或副學位課程的本地全日制學生（包括準畢業生）；於香港以外院校修讀任何學士學位或副學位課程的全日制學生（包括準畢業生）；以及中六離校生（航空業實習職位的申請資格由2017年起已涵蓋中六離校生）。

署理運輸及物流局局長廖振新指出，實習計劃是「海運及空運人才培訓基金」的旗艦項目，計劃優化後能讓更多年青人加深了解行業的運作和職業前景，掌握相關知識和提升工作技能。港府亦會繼續投放資源推動香港海運和航空業的長遠可持續發展，包括為業界培育更多人才。