海洋公園與MCL推創新保育項目　以紀錄片購物體驗啟迪大眾

為推動創新保育，海洋公園與洲立影藝有限公司(MCL)合作，在位於尖沙咀的購物中心K11 MUSEA推出新類型跨界別保育及教育項目 「保育看明天」，攜手推動消費者將可持續發展理念融入日常生活之中，付諸實際行動，為地球的未來帶來正面影響。項目旨在通過購物體驗、紀錄片放映及一系列以保護生物多樣性為主題的硏討會，啟迪大眾如何幫助保護本地生態系統。

多位來自走在保護香港海洋生物和生態最前線之機構的資深專家，將雲集K11 Art House 電影院，在由海洋公園統籌之研討會上，揭示香港漁業、海岸線和淡水生態系統所面對的挑戰。除了舉辦研討會及播放紀錄片，項目亦同時在K11 MUSEA開設以「逆轉瀕危，保育未來」為終極目標的全新「保育看明天」概念店，主打環保商品，例如由回收材料製成的產品，藉以推廣可持續生活及鼓勵消費者積極保護環境。

MCL影院會以K11 Art House為第一站，並會於其他戲院陸續推出綠色計劃，當中包括將汽水、熱狗、燒賣及爆谷等飲品及食物的容器，轉用零塑膠、可回收、100%可降解、無漂染和不含染白劑的物料。另外，市民在K11 Art House小賣部所買的每一份環保包裝食品和飲品，MCL將捐出港幣1元給海洋公園，作為支持海洋公園加強保育本地生物多樣性的研究和教育的工作。

海洋公園公司行政總裁黃嗣輝表示，「保育看明天」項目可憑藉娛樂的力量傳遞保育訊息，以及啟蒙大眾加入保護大自然生物多樣性的行列，實在饒富意義。透過把保育融入電影和購物體驗，以及邀請保育專家和電影導演合作舉辦研討會和上映紀錄片，希望鼓勵每個人從日常生活開始，改變些少習慣，為人類與環境和諧共處出一分力。