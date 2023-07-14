本港多區現「魚鱗天」　市民紛紛打卡留影

諺語「魚鱗天，不雨也風顛」，是指卷積雲出現後天氣轉壞的狀況。隨着熱帶低氣壓接近本港，天文台不排除明日(15日)會發出一號戒備信號。本港多區今日(14日)均出現「魚鱗天」的景象，雖然預示天氣即將變差，但仍吸引不少市民紛紛拍照，並將其「大師級作品」分享至社交平台，更形容如此美景即是「暴風雨前夕」。

據天文台解釋，「魚鱗天」是指在明朗的日子，天空布滿了像魚鱗一樣的雲。這種雲塊看起來很小，呈白色，通常成行成群，排列整齊，像微風吹過水面泛起的小波紋。氣象學上稱這種雲為「卷積雲」。而「魚鱗天，不雨也風顛」，就是形容雖然初時天氣明朗，但約半天光景後，天氣會隨氣旋或鋒面的移近而轉壞，風速增強，卷積雲也會隨着水氣增加而逐漸增厚，雲層向下伸延轉為低層雲，產生降雨。

卷積雲的出現顯示遠處地方低層有一強輻合帶(如低壓槽或氣旋)或鋒面(即暖濕空氣碰到冷氣團，向上爬升的交界面)形成，強烈的對流和抬升運動將水氣帶到高空，在那裏水氣直接昇華變為冰晶而形成高層雲。雲朵受高空波狀氣流所影響，組成行列，並隨着高空的風向飄移，形成魚鱗一樣的卷積雲。