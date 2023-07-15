港大與哥倫比亞大學成立全球聯盟　重點研究人傳人病毒

醫療合作造福人類。香港大學微生物學家袁國勇與美國哥倫比亞大學著名病毒學家何大一與將聯手成立全球聯盟，共同開展新發傳染病研究。「大流行病研究聯盟」將在監測、診斷、抗病毒藥物和單克隆抗體、病毒進化和抗藥性、抗體工程、疫苗開發和發病機制等方面開展全面的研究工作，重點關注可人傳人的病毒。

袁國勇表示，現時很多傳染病都是在環太平洋地區開始，所以構建一個能著眼於全球應對方案的跨區域聯盟，這點至為重要。袁補充，一旦再有傳染病大流行發生，人類當能應付得更好，他相信，「大流行病研究聯盟」在這應付大型病毒傳染方面有著非常重要的角色。何大一透露，與他正在商討的合作夥伴包括清華大學和墨爾本大學多爾蒂研究所。

何大一與袁國勇於2003年首次合作，成功利用小分子抑製劑和重組改良安卡拉疫苗病毒對抗SARS冠狀病毒。經多年合作，研究團隊已在B和T細胞免疫的廣譜中和抗體或愛滋病疫苗方面取得多項技術突破。團隊主要成員、香港大學愛滋病研究所所長、微生物學系教授陳志偉表示，他們正就技術突破進行1、2期臨床試驗。