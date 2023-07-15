大坑西居民參觀過渡屋　社署豁免計算重建津貼作資產

大坑西新邨的重建安置方案已經出爐，但仍有不少居民擔心「流落街頭」。負責管理大坑西新邨的平民屋宇有限公司表示，今日（15日）將會安排租戶參觀錦田「博愛江夏圍村」及位於錦上路港鐵站旁正在興建的「恒莆新苑」參觀，平民屋宇會負責有關交通安排。此外，對於正在領取綜援及長者生活津貼的居民，社會福利署將會酌情處理其資產審查問題，豁免計算在相關時間內獲得的各項重建安置津貼。

平民屋宇表示，前日（13日）安排過渡性房屋「恒莆新苑」營運團體到大坑西新邨，向租戶作出講解及介紹，並讓租戶即場辦理申請入住手續，首日活動有近60個租戶到場了解。而下周二（18日）及下周三（19日），平民屋宇將再次安排「恒莆新苑」營運團體到大坑西新邨，希望透過不同方式，為租戶提供協助。

此外，對於部分大坑西新邨租戶正領取綜援及長者生活津貼，擔心若接獲平民屋宇發放的各項重建津貼後，或因資產「超標」而被剝奪資格。平民屋宇表示，社署將因應不同租戶的情況而作出酌情安排，在相關時間內將有關租戶因重建計劃而獲發放的各項津貼，包括租金津貼、一次性津貼、特惠搬遷津貼等，豁免計算為資產及入息。平民屋宇歡迎有關決定，認為有助釋除有關租戶疑慮。