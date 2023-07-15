夏日缺水危害心臟　心血管病患者趨年輕化

本港夏日炎熱潮濕，身體水分流失明顯，若不定時補水，可令血液循環減慢，從而影響心臟健康。心臟科專科醫生郭俊傑指出，缺水會導致血液濃稠、血流量變慢，心臟為更快輸送血液到身體各處，心跳速度會增加，更可能出現心悸的現象。他提醒，市民在進行戶外活動時應定時補充水分，切忌待口渴，出現嚴重缺水警告時才補水。市民若同時出現頭暈、氣喘、血壓下降等症狀，應盡快求醫。

而近年心臟血管疾病有年輕化趨勢，其中50歲以上男性及60歲以上女性、有家族遺傳史、高膽固醇的人士尤其高危。郭表示，心血管疾病不只發生在老年人身上，近年從事金融、保險及銀行業等人員亦屬高危一族，且患者年齡愈趨年輕，他強調每個年齡層的人士都不容忽視。

再者，心血管疾病的病徵並不明顯。郭憶述，有個案患者平日熱愛做高强度運動，更常參加鐵人賽。惟在一次賽前例行身體檢查中，經運動心電圖發現心肌嚴重缺氧，心臟冠狀動脈3條血管皆阻塞，隨即安排入院進行冠狀動脈介入治療術，即俗稱通波仔手術。他建議市民應定期進行身體檢查，檢視身體狀況，盡早發現隱疾。