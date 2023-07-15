參與2019年油麻地一帶暴動　18男女罪成判囚36至57個月

2019年11月中，有人針對執法部門包圍理工大學而發起「圍魏救趙」行動，最終變成暴力衝擊，其後有213人被捕。當中19人涉嫌在油麻地彌敦道一帶參與暴動，1人早前認罪，其餘18人否認控罪經審訊下被裁定暴動罪成，其中1男被告另被裁定管有物品意圖摧毀財產罪成。區院法官游德康今（15日）就當中18人判處監禁36至57個月，餘下1名當時17歲的女被告則先提取其教導所報告，並押後至8月5日判刑。

案中19名被告依次為勞俊軒、呂鋒、吳進欣、倪倬傑、蕭竣旻、蕭子慧、蕭穎鈊、黃靖斐、黃紫情、鄭文豪、張振鴻、張婉兒、趙泳姿、鍾凱文、古倩誼、黃沅詩、林堅信、李浚維及何羚甄（案發時17至31歲）。他們同被控於2019年11月18日在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。當中鄭文豪開審前已認罪，正還押候判。張振鴻另涉管有1枝汽油、3塊布及4個打火機，被控管有物品意圖摧毀財產罪。

案情指當晚，大批示威者在油麻地及旺角一帶聚集，執法人員在晚上約10時半起在油麻地一帶的彌敦道劃出封鎖區，並拘捕了213人，眾被告在油麻地港鐵站A1出口與安利大廈間的小巷一帶被截獲，而被告張振鴻當時身上搜出控罪所指物品，其他被告亦有口罩、消毒藥水等。

案件編號：DCCC 443,576,656/2021