輸入外勞問題討論多時　組織關注社會如何栽培本地人才

中學文憑試下周三(19日)放榜，有專為基層青少年提供職場教育培訓的組織關注，今天全港都在關心「輸入外勞」問題的同時，社會到底如何可以進一步栽培本地土生土長的新生代，成為各行各業的人才，增加本地人力資源的新動力。

青少年發展企業聯盟主席陳龔偉瑩今日(15日)在電台節目表示，每年DSE放榜，社會目光只聚焦於考試成功的「狀元」，把「人才」與學業成績掛鈎，認定醫生、律師等專業人士才是人才，惟現今知識型社會愈趨複雜多變，並非單純以學位掛帥，不同行業都需要各式各樣的人才，隨便舉例，如廚藝、運動、創意設計、音樂文化、創意行業等，這些講求特別技能的工作，只要年輕人有志投身，一樣可以出人頭地，成為人才。

她又指，若社會能夠幫助年輕人及早找到自己興趣、潛能和職志方向，並創造機會和環境，每一個都是可造之材。其中，她提到自2014年開展的「Y-WE青少年工作體驗計劃」，則是一個既成熟，且機制完善的扶育青少年計劃，可為2,000多名基層高中生，提供涵蓋72個不同行業的工作體驗工種和崗位，讓高中生於正規課堂以外及早接觸社會，並從中發掘自己的興趣和潛能，立定職志方向。

她說，多年以來，計劃的整體滿意度均超過96%；而完成計劃的同學，獲得公司馬上延聘的比率亦穩步上升，其中今年暑假已經出勤的同學延聘率已接近40%，說明了計劃是個可行方案，有利於各行各業發掘人才。最後，她期望社會要突破舊有思維，不再局限於藉著傳統教學模式來提拔人才，要開發更多角度、方式。