過渡屋開放日攤位反應熱烈　房署：暑假或再度舉辦

政府近年推出大量過渡性房屋項目，但有部分過渡屋卻僅得6成入住率。房屋局今日(15日)舉辦過渡屋開放日，房屋局局長何永賢亦有到場視察情況。她表示開放日反應熱烈，形容營運團體亦「欲罷不能」，會積極考慮在暑假期間再次舉辦相關開放日。有剛參觀完過渡屋的市民則表示，現時居住親戚家，認為過渡屋空間較大、環境較好，可以讓女兒有更好的成長環境。

上月底房屋局宣布推出過渡屋中央通用申請表，房屋局指截至昨日(14日)共接獲750份申請表。何永賢表示，開放日反應非常好，「今日睇到好多有需要嘅居民好熱烈，咁我諗我哋(舉辦方)都有少少欲罷不能。」

她又指，今年年尾和下年年初有許多過渡屋即將落成，在場基層市民可透過開放日了解更多過渡屋資訊，盡早搬離劏房改善生活；而暑假期間能夠有較多家庭帶同小朋友到場參觀過渡屋，預計今年暑假內會再到舉辦開放日，以便市民直接聯絡過渡屋營運機構提交申請。

鄧女士一家三口屈居於親戚家中，輪候公屋已有2至3年時間，她指現時在親戚家只有一個房間，自行外出租屋壓力極大，若能居住過渡屋有助解決上述困難，亦讓女兒有更好的成長環境；她又稱參觀了位於赤柱的「尚晉坊」，覺得環境不錯，樓層較高，交通亦尚算方便。