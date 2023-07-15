第二期消費券明發放　近1600間食肆推折扣優惠

2023年第二期消費券將於明日(16日)發放，香港永久性居民或新來港人士合資格登記人，將獲2,000港元消費券；至於新合資格登記的人士，則於明日先領取3,000港元消費券，餘下2,000港元，則需等到10月16日才獲發放。另外，多近1,600間食肆將於同日起，推出全單折扣或指定菜式食品有特價優惠。

兩期均以八達通領取消費券的合資格登記人，在6月30日或之前，需累積合資格消費總額達到3,000港元，才會於明日獲發放第二期2,000港元消費券；若之後才符合累積要求，則會順延至下個月的16日，才獲發相關券項；最遲需要在今年10月31日或之前，符合累積消費要求。透過支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK收取消費券，第二期2000港元消費券將會直接存入登記人指定的支付工具帳戶。

適逢第二期消費券於明日發放，飲食業界再次趁機推出優惠，刺激消費，共有近1,600間食肆參與，優惠包括全單折扣或指定菜式食品有特價。