放榜在即　專家勉勵考生不應因成績欠佳放棄　家長勿打擊子女

香港中學文憑考試放榜將至，莘莘學子或感到焦慮。港專學院應用社會科學系助理教授謝家和分享個人心路歷程以及鼓勵考生家長。他勉勵考生，不要因為今天的成績，限制將來把握機會的鬥志。若一人難以承受，他建議應尋找朋友、家人或社工傾談。對家長而言，他認為每個子女都是獨特，應給予他們肯定、支持和陪伴，絕非打擊子女或破口大罵。

謝家和表示，對考生而言，人生是充滿希望，更有無限可能性和機會，若給自己繼續摸索，更有機會見到屬於自己的彩虹。他坦言，學生可有失望和低落的時候，但應找到自己的角色和崗位，讓自己有所發揮，懷着勇氣探索前路。另外，對家長來說，謝認為每個子女都是獨特，應給予他們肯定、支持和陪伴，絕不要打擊他們。他憶起，幾天前在巴士上看到1位9歲的女孩，因學業成績問題，被母親當眾破口大罵，此情此景讓他感到很心痛，認為要將心比己。

他又指，家庭作為子女的保護網，不只是生存的保護，更是心靈的餵養。謝指出，青年就是社會未來的棟樑，考試結果只是人生其中的一部分，子女只要在父母的鼓勵下，學會自我肯定，找到自己的興趣和方向，同樣可以在其崗位享受工作和生活，甚至有所發揮，貢獻世界。

另外，他憶起自己中五時，公開試成績慘不忍睹，連校內重讀的機會也沒有。之後找到一所私立高中，專門接收符合升讀最低要求，但又沒有資助中學會收的學生。經過不同嘗試和努力後，最終完成兩年制的社工副學士課程，以優異成續畢業，並取得香港城市大學傑出社工學生獎，是其第一個學業上的肯定，最終更獲得博士學位，成為教授。