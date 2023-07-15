逾9成半受訪者不滿大坑西邨重建遷置安排　冀政府高層介入

大坑西邨重建計劃於2016年6月和2021年12月獲城市規劃委員會批准，並提出對於居民的安置指導準則。上月2日，平民屋宇公司發布的重建和遷置建議，但有團體調查顯示，超過9成半受訪者認為遷置方案未能做到妥善安置，例如要居民自行承擔無上限的過渡期居所租金等。團體指，曾向房屋局局長何永賢請願，但不獲正面回應。今天(15日)團體到禮賓府請願，期望港府高層能夠協助解決安置問題。

平民屋宇公司於上月發布大坑西邨重建居民遷置方案，並召開多次居民會議，解釋該公司倡議的回遷安排，出席的大坑西邨居民提出很多質疑和反對意見。主要質疑包括遷置方案要居民承擔過高的過渡期租金、回遷要求不明確、沒有照顧到年長居民的需求，以及公司沒有回應和跟進要求「一屋換公屋」的請求。

但大坑西邨居民權益關注組指，平民屋宇公司對這些質疑仍然是置若罔聞，明顯是沒有履行城規會都會規劃小組委員會附加的遷置指引，包括「政府不應在有關的遷置安排事宜未獲圓滿解決前訂立重建計劃的修訂契約」和「就遷置安排加強與受影響居民的溝通，改善遷置安排，以回應他們的關注」。關注組認為，現時平民屋宇公司不單未有遵守以上條款要求，還持續脅迫居民遷出，近日更發放損害居民權益之法律文件要求居民簽署及宣誓。

大坑西邨居民權益關注組剛完成1項大坑西邨居民意見調查，訪問317名大坑西邨居民，僅2.84%滿意回遷安排，超過98.74%認為遷置方案未能做到妥善安置；96.85%要求停止高壓手段強迫居民接受和迫遷，解釋和交代清楚居民的關注和疑慮；同時有96.85%受訪居民認為須要政府做好把關工作，並且加強協助做到妥善安置居民的要求。有見及此，關注組及大坑西邨居民懇請港府最高級官員介入事件，並考慮以「做好大坑西邨居民妥善安置，體裇大坑西這高齡老邨住戶遷置需要」為目標。