政Whats噏：離岸防波堤被否決　張美雄冀擋浪牆整得靚啲

鑑於過去多次颱風吹襲下，將軍澳海濱長廊「一吹就散」，西貢區議員張美雄曾要求土木工程拓展署，研究可否加設離岸防波堤，以進一步保護將軍澳居民嘅生命財產，畢竟將軍澳海濱長廊僅得一幅擋浪牆，未必能應付好似「山竹」呢類型嘅巨型颱風。結果署方花咗3年研究，最終都係否決離岸防波堤嘅建議。

點解唔用離岸防波堤呢？張美雄引述署方解釋，話考慮到現時嘅內灣設計、建築成本等眾多因素，認為只要再加多一幅擋浪牆，就足以應付極端天氣。而署方就計劃喺現時嘅擋浪牆北面，加多一幅600米長、不矮於1.1米高嘅擋浪牆，一於以雙重擋浪牆形式組成「將南防風陣」。對於署方嘅建議，張美雄話可以接受，佢估計新擋浪牆將會喺行人路，單車徑以及花槽之間嘅位置去加設，而部分單車徑等低窪地區，署方亦會研究加設一啲可拆卸嘅防水閘板，減少風暴潮出現水浸嘅情況。

張美雄話已要求署方，新嘅擋浪牆設計必須要美化、整得靚啲，以配合附近嘅居住環境，同埋將來嘅68區中央市鎮公園。至於新擋浪牆嘅詳細設計圖，相信要等到11月，工程預計明年年初開啟，2025年風季前完工。