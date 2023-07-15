新界過渡屋入住率約86%　未來增1.3萬單位　房屋局籲市民申請

過渡性房屋和簡約公屋陸續落成，有部分項目已經可以入住。有團體今日(15日)舉辦活動，助基層劏房戶了解更多關於過渡屋和簡約公屋的資訊。房屋局局長何永賢出席活動時表示，市區及擴展市區過渡屋的單位使用率為106%；因部分過渡屋已開始流轉，「(原住戶)上左樓(公屋)再轉多一轉」。有政府官員亦表示，簡約公屋和過渡屋項目有助填補公屋空缺，協助輪候公屋人士上樓，近日政府又推出過渡屋中央通用申請表格，讓市民可透過表格申請不同過渡屋項目。

今日多個團體一同舉辦「同心經營幸福、告別劣質劏房行動」，介紹不同過渡屋項目及舉辦展覽，現場約有數十名街坊出席。何永賢表示，現時市區及擴展市區過渡屋的單位使用率高達106%。她解釋指過渡屋居民開始流轉，有過渡屋居民已成功搬入公屋，騰空過渡屋單位流轉至其他輪候公屋人士；整體而言，現時市區及擴展市區的過渡屋項目入住率為97%以上，而新界區過渡屋項目入住率平均約有86%。何又稱，未來將會再有1.3萬個過渡屋單位可供入伙，呼籲有興趣市民盡快申請。

對於市民搬入過渡屋時，家具添置有困難，何永賢又稱已向居民了解需要，關愛基金已撥款資助有需要的市民搬屋及添置家具。至於部分過渡屋未必有冷氣機和熱水爐，有非牟利團體或會資助居民購買上述家電，幫助他們改善生活。

現居過渡屋的市民蘇女士表示，作為過渡屋的切身體驗者，過渡屋有助她的子女改善學習環境，期望政府可建成更多公屋，令她們也可盡快上公屋安居樂業，子女也可以有更好的前途，每個老人家也能夠老有所依。