DSE放榜在即　周守仁冀考生多手準備　放下執着發掘更多可能

DSE放榜在即，學子們將進入新的人生階段。「永不放棄同學會」今日（15日）於浸會大學舉辦放榜打氣大會，為考生們加油。剛獲擢升成樞機的天主教香港教區主教周守仁出席活動指，待放榜的考生要有「多手」準備應對，為自己創造更多的選項，面對壓力時應嘗試放下執着，發掘更多可能。

周守仁寄語學生做兩手或多手準備，以應對不斷變幻的外部環境，「唔話我一定要咁，唔得就完蛋，咁就真係會完蛋」，勉勵同學們自己選擇走的路，要對得住自己和愛惜自己的人，人生不只是為自己，否則會很悶，還要令身邊的人生活過得更好，尤其是能幫助弱勢的人，人生就有意義了。

他理解同學們會面對壓力，他指自己在壓力來臨時就喜歡坐下，面對十字架，提醒自己要放低一切，去成就周圍的事、所愛的人。他形容壓力往往是自己太過堅持，形容握住拳頭「點攞其他嘢」，放開拳頭先能拎起「新嘅嘢」，去選擇更好的路。會考只是一個階段，數年後不會有人記得今日的狀元是誰，而人的誠信、承擔力、責任感、工作能力等才是真功夫，人本身才是最好的成績表。