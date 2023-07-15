今仍有市民出海觀鯨　惟一無所獲　船家：租船1小時每人300元

西貢海域近日有鯨魚出沒。雖然有不少組織及市民呼籲大眾易地而處，避免打擾鯨魚的作息，但東網記者今日(15日)到西貢碼頭視察，仍有市民租船出海冀親睹鯨魚英姿。有船家表示，鯨魚出沒位置在西貢東面，租船觀鯨需10人起，每人300港元，時間約為1小時，而且觀鯨需視乎運數。有剛回程的市民一無所獲，但會視乎天氣因素再決定是否再次出船；亦有市民表示不會去打擾鯨魚，估計鯨魚已離開原本地點，游向大海。

李先生表示與10多名朋友租用一艘船，約3小時每人300港元，出發去糧船洲觀鯨，全部均帶備望遠鏡，今早7時出發，約11時回到西貢碼頭，無發現其出沒，但不感到失望，因為欣賞動物是難以估計。他又指，日後需視乎天氣因素，再決定是否再次前往。與朋友出海遊玩的梁先生表示，鯨魚不一定出現，更不想干預鯨魚的生活，所以不會去尋覓該條鯨魚，亦不會要求船家駛至該處，加上自身有潛水經驗，估計鯨魚已離開原本地點，游向大海。

昨日(14日)有快艇觀鯨的費用高達每人500港元。而今日在牛尾海一帶則相對平靜，並無海事處等船隻在附近巡視，更未見鯨魚出現。另有西貢船家表示，目前僅剩可載12人的快艇可供租用，每位收費約250港元，而租一艘快艇的費用更需約3,000港元。他提醒出海觀鯨的市民，鯨魚行蹤飄忽，即使出海後，也不一定能看到。