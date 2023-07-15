入境處周六加開特別領證時間　市民大讚：5分鐘就搞掂

暑假旺季來臨，不少市民都會出外旅遊。入境處今日(15日)及下周六(22日)，為8間辦理各類型證件的辦事處特別加開服務時間，供市民領取特區護照及其他旅遊證件。有辦證市民表示，場內人流比預期中少，形容取證流程暢順，「5分鐘就搞掂」，認為加開時段更方便平日要上班的人士。

入境處於今起一連兩個周六，連同灣仔總部及7個分區辦事處，除早上時段外，額外由下午2時開放至晚上9時，供市民取證。東網記者今日在現場所見，有職員作清晰指示。其中市民姚小姐帶同兩個幼女前來領證，她表示從新聞得知加開服務時間，毋須預約就可即場領證，起初擔心會有大批市民輪候排隊，惟現場流程暢順，幾分鐘就完成。另一市民鄭先生則表示，本身網上預約要輪候至8月取證，惟知悉加開服務時段，故特意前來提早取證。他表示整個過程方便快捷，「5分鐘就搞掂」，今次取證後更方便為外遊作打算。

入境處處長區嘉宏亦有到場視察，為「加班」的同事打氣。他指出，今年為疫情通關後第一個暑假，加上下周為文憑試放榜，相信接下來會有大批市民出外旅行散心，故特意為領取證件加開特別服務日，期望市民可開開心心去旅行。而入境處表示，兩日額外加開的時段，領證市民均毋須提前預約，可即日到場領取證件。